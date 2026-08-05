'Hub urbano di Piacenza. 560mila euro dalla Regione. «Premiato il lavoro di squadra»

«Un risultato importante, che premia il lavoro di squadra e la condivisione degli obiettivi tra tutti i partner che hanno dato vita insieme a questo percorso di rigenerazione urbana»: così l'assessore al Marketing Territoriale Simone Fornasari commenta l'esito, annunciato oggi a Bologna dall'assessora Roberta Frisoni , del bando regionale che ha destinato a Piacenza un contributo di 560 mila euro (la quota più alta tra i finanziamenti erogati) per le iniziative di valorizzazione dell'hub urbano corrispondente al centro storico cittadino.

«Ringrazio innanzitutto la Regione Emilia Romagna - prosegue Fornasari - per la sensibilità nei confronti delle imprese del territorio e per la scelta di incrementare l'investimento messo a bilancio (da 14 a 21 milioni di euro) in modo da garantire il sostegno a tutti i Comuni che hanno presentato la propria candidatura. Un segno concreto di attenzione alle esigenze di un settore, quello del commercio e dei pubblici esercizi, che si trova ad affrontare sfide complesse e rapide trasformazioni, legate in primis alla crescente concorrenza dell'e-commerce e al riflesso di congiunture socio-economiche che incidono pesantemente, richiedendo sempre più resilienza e capacità di innovazione».

«Condivido la soddisfazione dell'Amministrazione comunale con le diverse componenti della Cabina di Regia che hanno sottoscritto l'accordo di partenariato per la costituzione dell'hub urbano, presentato in Municipio a Piacenza nel febbraio 2025: la Camera di Commercio dell'Emilia, le associazioni di categoria Unione Commercianti, Confesercenti e Cna, l'associazione Vita in centro Piacenza, Confedilizia e le sigle di rappresentanza del settore immobiliare, Fiaip e Fimaa. Oggi più che mai, nel ringraziare ciascuno di questi soggetti per l'impegno e per l'apporto che ha garantito, rimarco il ruolo strategico di una rete che rappresenta, per la pluralità e il confluire di esperienze diverse, un unicum in ambito regionale. Credo che questo sia stato riconosciuto come un valore aggiunto e continuerà ad essere l'asse portante delle nuove iniziative che nei prossimi mesi, attraverso i bandi che andremo a pubblicare, ci permetteranno di trasferire fondi ai titolari delle attività aderenti all'Hub e di realizzare nuovi progetti per il rilancio e la promozione delle realtà commerciali storiche della nostra città».