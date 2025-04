Il Comune di Piacenza cerca 4 istruttori amministrativo-contabili

E' giovedì 1° maggio, il termine entro cui le persone interessate possono presentare domanda di ammissione al concorso che il Comune di Piacenza promuove per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 4 istruttori amministrativo-contabili. Tra i requisiti fondamentali, consultabili integralmente nel bando pubblicato anche sul sito www.comune.piacenza.it , nell'apposita sezione dedicata ai concorsi in "Amministrazione Trasparente", il diploma di scuola secondaria di 2° grado.

E' inoltre prevista, qualora i candidati siano in possesso dei titoli richiesti e lo abbiano esplicitamente indicato nella domanda di partecipazione, la riserva di un posto per i volontari in ferma breve o prefissata delle Forze Armate, volontari in servizio permanente, Ufficiali di complemento in ferma biennale o Ufficiali in ferma prefissata, nonché di un posto per i volontari che abbiano concluso il Servizio Civile Universale.