Si è andati vicini al clamoroso colpo di scena nella seduta della commissione 2, chiamata a esprimersi sull’accordo sostitutivo che ridisegna i rapporti tra Comune e operatori della logistica nell’area “La Granella” di Le Mose, destinata a ospitare il nuovo scalo ferroviario, fulcro del cosiddetto “Polo del ferro”.

Solo la decisione in extremis del consigliere Pd Stefano Perrucci ha evitato la figuraccia: «Turandosi il naso», ha deciso alla fine di non partecipare al voto consentendo, forte dei 4 voti che portava in dote, di respingere la richiesta di sospensione della seduta avanzata dalla capogruppo di Fratelli d’Italia Sara Soresi, e inchiodare il risultato sul 12 pari, salvando così la maggioranza. Ma le fratture nel centrosinistra, che poi ha comunque portato a casa il via libera al provvedimento con 16 voti a 12, sono emerse con evidenza e resterà da vedere se verranno ricomposte entro lunedì, quando l’aula si riunirà per approvare definitivamente o meno la delibera.

«Il mio è un voto per puro spirito di appartenenza - ha spiegato Perrucci in sede di dichiarazioni - ma rimarco con imbarazzo la pessima gestione di una partita decisiva per la città, in cui presidente di commissione (Caterina Pagani, ndc) e assessora (Adriana Fantini, ndc) hanno messo in grave difficoltà i commissari. In futuro non ci saranno altri atti di benevolenza». A far saltare «la mosca al naso» al consigliere dem era stata poco prima la chiusura dell’assessora Fantini alle reiterate richieste di rinvio del voto avanzate da Patrizia Barbieri (civica centrodestra), motivate dal poco tempo a disposizione dei commissari per esaminare la documentazione e – soprattutto – dalla mancata condivisione in capigruppo dei dettagli relativi alla delicata pratica da approvare.