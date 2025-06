In 200 alla festa azzurra di Castelsangiovanni

Il partito di Forza Italia si è dato convegno a Creta di Castelsangiovanni per la prima Festa Azzurra. Circa 200 i partecipanti al ritrovo, negli spazi dell'Olubra tennis Club. Tema al centro del momento introduttivo alla festa vera e propria è stato: "Che ruolo giocano i moderati, a livello nazionale e locale, nel centrodestra?". Il ritrovo a Creta è stato un modo per tirare le fila dopo il recente cambio (per alcuni uno stravolgimento), con l’ingresso di una fetta di iscritti a Civiltà Castellana che ha portato all’elezione a segretario locale di Carlo Capelli. Tra i partecipanti, il segretario provinciale Marcello Minari ha invitato a coinvolgere «quel grande bacino di elettori liberali e moderati oggi spaesato in una politica fatta di urla, slogan e inseguimento di temi virali».