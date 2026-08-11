Infantino: «Basta equivoci nel Pd. Posizione netta e chiara»

Il passaggio del testimone è questione di poche settimane, prima della ripresa dei lavori consiliari fissati per lunedì 7 settembre. Boris Infantino è pronto a rivestire il nuovo ruolo di capogruppo PD subentrando ad Andrea Fossati a cui sono costate care le esternazioni, a titolo personale, a sostegno del gioielliere Roggero. Un cambio che arriva nell’ultimo anno di legislatura e che assume anche un significato politico, considerato il percorso del consigliere di Piacenza Coraggiosa, area più a sinistra del PD.