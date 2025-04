Influencer anti-immigrati in una sala comunale ed è la polemica

Una popolare influencer anti-immigrati, nota per le sue posizioni sovraniste, verrà a Piacenza a presentare il suo nuovo libro nella Casa delle Associazioni, cioè in locali comunali. E a poche ore dall'annuncio, è già pronta a scatenarsi una polemica. Francesca Totolo, con all'attivo 58mila follower, il 26 aprile è attesa nella sede di via Musso dove interverrà con la consigliera di Fratelli d’Italia Sara Soresi, per presentare il suo volume dal titolo Le vite delle donne contano, una ricostruzione di casi di femminicidio che hanno visto coinvolti stranieri nella quale si sostiene una correlazione tra immigrazione e omicidi.

Il nuovo libro di Francesca Totolo intitolato "Le vite delle donne contano". L'autrice lo presenterà il 26 aprile alla Casa delle Associazioni

Dal centrosinistra salgono le proteste. Alternativa per Piacenza parla di «xenofobia all’ennesima potenza, propugnata da un’autrice dichiaratamente vicina ai neo-fascisti di CasaPound, già protagonista della bufala sulle unghie “laccate” della superstite di un naufragio nel Mediterraneo. Piacenza è una città tristemente segnata da questo tipo di cronaca nera, in cui giovani donne hanno perso la vita per mano di uomini possessivi e violenti. Non sentivamo certo il bisogno di millantatori che spargono sale sulle ferite. Alimentare il fuoco della paura del diverso, specie di questi tempi, è un gioco indegno e irresponsabile».

Sui social, intanto, c’è chi si chiede se gli organizzatori, sulla base di un’altra novità prevista dal regolamento di utilizzo delle sale comunali, ovvero quella del cosiddetto “bollino antifascista”, si siano o meno dichiarati anti-fascisti. Mentre, al contrario, da parte politica opposta si teme: «Cercheranno in tutti i modi di bloccare l’evento».