La giunta ha fretta: «Campi da tennis prima delle elezioni»

Ti premio se finisci prima delle elezioni. Non è scritto esattamente così, naturalmente. Ma a leggere il disciplinare della gara per la riqualificazione del centro sportivo Farnesiana, la sensazione è che il cronometro dei tre nuovi campi da tennis esterni sia stato tarato anche sul calendario politico. E stavolta non serve interpretare troppo tra le righe: il riferimento alla «scadenza dell’amministrazione», indicata alla «primavera 2027», è messo nero su bianco.

Come noto, il Comune di Piacenza ha messo a gara in project financing la riqualificazione e gestione della Farnesiana. Il termine per presentare le offerte è il 7 settembre alle 12, l’apertura è prevista l’8 settembre. Ma dentro il disciplinare c’è un dettaglio che, a un anno dalle prossime elezioni, non è passato inosservato.

È il criterio dedicato alla «riduzione dei tempi di esecuzione e attivazione accelerata del “Lotto Tennis Esterno”». Vale 10 punti. E qui arriva la frase destinata a provocare qualche mugugno: «Al fine di garantire l’apertura anticipata e la fruizione dei tre nuovi campi da tennis esterni e relativi spogliatoi prima della scadenza dell’Amministrazione (Primavera 2027), viene premiata la contrazione dei tempi di esecuzione».

Tradotto dal burocratese: chi promette di fare più in fretta prende più punti. E l’obiettivo dichiarato è che i tre campi e gli spogliatoi siano pronti prima della scadenza dell’amministrazione.