Leggere la storia senza filtri ideologici, arriva la Scuola di formazione politica

Le associazioni locali “Ditelo sui tetti” (che riunisce circa 100 sigle associative), Alleanza Cattolica, Gebetsliga di Piacenza, Rete del Family Day e Circolo De Gasperi organizzano un corso di formazione per politici controcorrente. Si tratta di un ciclo di incontri con tanto di libri proposti per leggere la storia senza filtri ideologici e comprendere le radici culturali delle scelte politiche di oggi.

Gli appuntamenti si terranno alle 20.45 alla Casa delle Associazioni (via Musso 3), questo il programma: 8 maggio “Tutto distruggere, poiché tutto deve essere ricreato – Alle origini della modernità politica: la Rivoluzione francese”, relatore Valter Maccantelli, mentorship Paola Pizzelli, “La Rivoluzione Francese”, Pierre Gaxotte – Oscar Mondadori; 12 giugno “La rivoluzione non era un pranzo di gala – Il comunismo alla conquista dell'Asia (e non solo)”, relatore Renato Veneruso, mentorship Giancarlo Tagliaferri, “Il costo umano del comunismo”, Conquest, Walker, Eastland, Hosmer – D'Erris Editore; 18 settembre “Sembravano catene, ma forse non lo erano – Vere e false liberazioni sessuali”, relatore Lucia Savoia, mentorship Elena Murelli, “La nostra sessualità. Felicità, desiderio, piacere”, Bruto Maria Bruti – SugarCo Editore; 9 ottobre “La via giudiziaria alla rivoluzione – La giustizia “creativa” e le sue conseguenze”, relatore Maurizio Sacconi, mentorship Massimo Trespidi, “Ingiustizia “creativa” e trasformazione antropologica”, Menorello, Sacconi – Stadium Edizioni; 13 novembre “Ma cosa vuoi conservare? – La differenza fra fuoco e cenere”, relatore Marco Invernizzi, mentorship Tommaso Foti, “Vademecum del conservatore italiano”, Invernizzi, Sanguinetti – Historica Giubilei Regnani.