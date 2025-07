Maxi rotatoria di Borgonovo, è l'ora della scelta

Per la maxi rotatoria all’incrocio di piazza De Cristoforis pare sia finalmente giunta l’ora della decisione. Se cioè farla, e imprimere quindi un’accelerazione a un progetto che giace nel cassetto dal 2014, oppure se depennarla in maniera definitiva. Alcuni tecnici della Provincia hanno fatto un sopralluogo per disegnare con spray di colore rosso gli ingombri della maxi rotatoria, il cui diametro supera i trenta metri, all’incrocio tra la statale 412, via Roma, viale Risorgimento, via Pianello e via Bilegno.

«Il sopralluogo – dice il vicesindaco Maurizio Molinelli – lo abbiamo richiesto per avere un riscontro reale delle dimensioni effettive della rotatoria». Alla luce dei dati raccolti l’amministrazione comunale darà un’indicazione per il sì o per il no al progetto. Indicazione che dovrà tradursi in una proposta di delibera che andrà votata in consiglio comunale, entro la fine dell'estate.