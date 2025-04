Monopattini, 10mila iscritti ma percorsi brevi: in media 880 metri

In molte città del mondo, i monopattini a noleggio stanno perdendo popolarità, a causa di incidenti e caos sui marciapiedi. Tuttavia, Piacenza sembra ancora credere nel loro potenziale: l’offerta di monopattini e biciclette in sharing continua a registrare buoni risultati.

Gestito dalla società Ridemovi dal giugno 2023, il servizio era stato attivato dalla giunta Barbieri e successivamente rinnovato dalla giunta Tarasconi. Il funzionamento è semplice: tramite l’app dedicata, l’utente localizza il mezzo, lo sblocca con lo smartphone e paga in base al tempo di utilizzo. Al termine del viaggio, il veicolo va lasciato in un’area consentita.

<br>

Secondo un report aggiornato a dicembre 2024, gli utenti iscritti sono 9.888. La durata media di un viaggio è di 9 minuti, mentre la distanza è passata da 1,5 a 0,88 chilometri. A oggi, in città circolano 200 monopattini, 100 biciclette elettriche e 30 muscolari. I viaggi complessivi in monopattino sono 76.877, con un picco nel luglio 2024. Il risparmio di CO2 è di 126.495 chili.

Un sondaggio di Ridemovi rivela che il 63,9% degli utenti sono lavoratori e il 29,9% studenti. Il 66% utilizza questi mezzi per «muoversi velocemente», riducendo l’uso del trasporto pubblico (53,6%) e delle auto (37,1%).

<br>

L’assessora Adriana Fantini conferma l’impegno della città verso una mobilità sostenibile: «Piacenza si è distinta per l’impegno concreto verso una mobilità urbana più sostenibile e sicura. L’introduzione di sistemi di mobilità in sharing e il miglioramento delle infrastrutture ciclabili stanno trasformando la città in un esempio replicabile per altre realtà urbane».