On ER: strage di Bologna, smog e delle politiche ambientali

Quarantacinque anni dopo l’atto terroristico più grave compiuto in Italia in tempo di pace, quello del 2 agosto 1980 alla stazione centrale di Bologna, il presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime Paolo Bolognesi è ospite di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna in onda su Telelibertà.

Racconta la nascita dell’Associazione, avvenuta circa un anno dopo la strage, e di cui quest’anno lascia la guida diventando presidente onorario: al suo posto subentrerà Paolo Lambertini, oggi vicepresidente. “È la fine di un’epoca. Io comincio avere un’età, ho quasi 81 anni. Se vuoi bene all’associazione che rappresenti bisogna cominciare a pensare di passare la mano. Lambertini è vicepresidente da quasi 10 anni ma è sempre stato dentro l’associazione, dal momento in cui ha avuto l’età per esserci e credo che sia preparato proprio per poter affrontare tutti i vari compiti che l’associazione può dare”, ha detto Bolognesi. Per poi raccontare le fasi processuali, l’importanza di fare memoria e quindi la creazione di un ‘Archivio della memoria’ digitale, perché nessuno dimentichi la strage e le persone coinvolte: parenti, soccorritori e feriti.

Ma in puntata si è parlato anche dell’attività politica dell’Assemblea. Con diversi atti presentati durante la seduta di Aula, i consiglieri hanno affrontato il problema dello smog e delle politiche ambientali. E anche di ‘Città 30’, il progetto del Comune di Bologna sulla limitazione della velocità. Inoltre, l’Aula di viale Aldo Moro ha approvato anche il rendiconto di bilancio dell’Assemblea legislativa. Un’Assemblea con i conti in ordine e un avanzo di amministrazione di oltre 3 milioni di euro. Per quanto riguarda le commissioni, quella presieduta da Maria Costi ha fatto il bilancio delle attività della Regione Emilia-Romagna tra il 2021 e il 2024 a sostegno dell’attività sportiva. Nel complesso si parla di un investimento di oltre 60 milioni di euro.

Infine, la festa ‘Della via della lana e della seta’ a Castiglione dei Pepoli, dove è stata srotolata la bandiera della pace più lunga del mondo. A fare gli onori di casa, il presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri.