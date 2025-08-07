«Perizie dei comitati sul verde e l'amministrazione le valuti»

Il punto di partenza della consigliera comunale Claudia Gnocchi, transitata dalla Lista civica al Gruppo misto, ma sempre nella maggioranza di centrosinistra che governa Piacenza, è di una semplicità cartesiana: «tagliare o non tagliare gli alberi è una scelta politica, non tecnica». E per mitigare la conflittualità che si scatena sul verde pubblico e il taglio di piante ad alto fusto, Gnocchi fa notare che la politica si fa con il confronto e perché no? Anche sulla base di perizie indipendenti che associazioni e comitati possano fornire a proposito del verde e che l’amministrazione si impegna a valutare.

Un modo per svelenire il clima fra governanti e governati. La politica sceglie. E questo dice già tutto sull’ordine di responsabilità che Gnocchi, sempre molto autonoma nei giudizi in questa materia, mette in capo agli amministratori, al di là delle varie progettualità sulla rigenerazione urbana. La sua proposta, che è pronta a tradurre in mozione da sottoporre al consiglio comunale, si ispira - spiega lei stessa - al “modello” Padova e vuole « contribuire a spezzare» il circolo vizioso della conflittualità.