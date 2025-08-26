Piazza Cittadella, Trespidi invita il prefetto Palmisani in Commissione consiliare

«Ho formalmente invitato il nuovo prefetto di Piacenza, Patrizia Palmisani, a partecipare a una seduta della commissione consiliare n. 5 insieme a tutti i suoi componenti». Lo annuncia Massimo Trespidi, consigliere comunale di Liberi e presidente della commissione comunale 5 "Prevenzione e contrasto delle mafie e della corruzione, promozione della cultura della legalità".

«La richiesta nasce dalla volontà di proseguire un percorso già avviato con il suo predecessore, Paolo Ponta, che aveva incontrato i membri della Commissione nella seduta del 23 gennaio 2024», spiega Trespidi. «In particolare, l’incontro in Commissione, nell'ambito delle sue funzioni, sarebbe dedicato alla situazione del cantiere di piazza Cittadella. Riteniamo fondamentale che il prefetto possa riferire direttamente sullo stato delle verifiche e sul ruolo della prefettura, soprattutto alla luce del provvedimento antimafia che ha interessato il concessionario Gps-Piacenza Parcheggi», aggiunge Trespidi.

«L’attenzione della commissione deve restare alta: la prefettura ha un ruolo chiave di vigilanza sul territorio. Chiederemo aggiornamenti puntuali e garanzie affinché l’iter prosegua nel pieno rispetto delle regole», conclude Trespidi.