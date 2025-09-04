«Tra i cantieri di Cittadella e delle ex Scuderie nessuna sicurezza per i pedoni»

Tra il cantiere di piazza Cittadella e l'impalcatura attorno alle ex scuderie di Maria Luigia non c'è segnaletica e neanche alcuna protezione per i pedoni. La denuncia di un piacentino che ogni giorno è costretto ad attraversare l'area interessata dai lavori di riqualificazione.

«Sembra che l'importante sia dare spazio alle auto - afferma in una lettera a Libertà -. Tutto il resto è superfluo. La sicurezza per le persone è un optional fastidioso. Eppure dovrebbe essere al primo posto nella cronologia delle cose da fare».