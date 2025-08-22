Ponte dell'Olio esclusa dal bando regionale, il Comune fa ricorso
La graduatoria di finanziamento - che vede Pontedellolio in sesta posizione, primo tra gli esclusi - è uscita a giugno ed è stata una doccia fredda per gli amministratori pontolliesi
Cristian Brusamonti
August 21, 2025|2 ore fa
Il centro sportivo Cementi Rossi
Per un soffio, questione di uno o due punti in graduatoria, a Ponte dell'Olio non arriverà un solo centesimo dalla Regione per finanziare il nuovo progetto del “Borgo dello sport”: il Comune è rimasto escluso dai finanziamenti del bando per gli impianti sportivi 2024, per il quale erano stati richiesti 425mila euro. Ma adesso l’amministrazione non ci sta: il sindaco Alessandro Chiesa e la sua giunta hanno presentato un ricorso al Tar di Parma per vederci chiaro sui motivi dell’esclusione di un progetto che invece ritengono meritorio.
