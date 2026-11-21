In politica il pareggio non esiste: ogni voto misura i rapporti di forza e può produrre effetti oltre il risultato. Per questo le elezioni provinciali di domenica 29 novembre, pur essendo definite di cosiddetto “secondo livello” (perché non sono chiamati al voto i cittadini), sono tutt’altro che secondarie. Così come non sono marginali i dossier in capo alla Provincia: dall’edilizia scolastica alle strade dissestate, fino alla pianificazione territoriale, logistica compresa.

A contendersi la presidenza dell’ente di corso Garibaldi sono Franco Albertini e Roberta Valla. Al voto, circa 580 sindaci e consiglieri dei 46 Comuni piacentini. Urne aperte dalle 8 alle 20 al campus scolastico Raineri-Marcora. Il sistema è ponderato: il valore delle preferenze dipende dalla popolazione dei Comuni, suddivisi in cinque fasce demografiche, quindi a pesare di più sono i voti dei comuni più popolosi. Due le schede: una per il presidente, l’altra per il consiglio provinciale, con dieci seggi. I voti sono moltiplicati per l’indice della fascia e sommati.

La corsa è cambiata dopo il passo indietro di Monica Patelli. La presidente uscente sembrava avviata al bis, ma il confronto con il Pd sulla vicepresidenza non è andato in porto. Da qui, la rinuncia.

Il centrosinistra schiera dunque Valla, sindaca di Travo e già consigliera provinciale, con la lista “Piacenza Unita” composta da Patrizia Calza, Sergio Fuochi, Silvia Granata, Gabriele Scagnelli, Nicolò Sorrenti, Filippo Zangrandi e Nadia Pompini. Il centrodestra punta su Franco Albertini, sindaco di Alta Val Tidone e vicepresidente uscente, con “Avanti Piacenza – La Provincia dei Comuni”: al suo fianco ci sono Mauro Lodigiani, Riccardo Sparzagni, Paola Galvani, Federico Bonini, Massimiliano Morganti, Giampaolo Maloberti, Francesca Bertoli Merelli, Micaela Manara e Maria Cristina Piccoli.

Nei calcoli dei partiti la distanza è minima: forse cinque consiglieri per parte sui dieci in palio, come accaduto nell’ultima tornata elettorale. Ma sono stime da corridoio: il voto ponderato e le scelte dell’ultima ora - soprattutto dei civici - possono cambiare lo scenario. Il neopresidente o la neopresidente resterà in carica 4 anni; i consiglieri due.

Il risultato - ne sono certi tutti - potrebbe pesare anche sulle Amministrative del 2027, a partire dalla corsa per Palazzo Mercanti.





ROBERTA VALLA

«La messa in sicurezza dei ponti resta un tema centrale. Oggi, però, considero prioritario ripristinare la strada provinciale 47 di Antognano, a Lugagnano, e la 586R della Valdaveto, nel territorio di Ferriere. Per entrambe sono già state avanzate richieste di finanziamento». Così Roberta Valla, candidata presidente del centrosinistra alle elezioni provinciali di domenica 29 novembre, indica una delle sue priorità per l’ente di corso Garibaldi.

La sindaca di Travo ed esponente del Pd interviene anche sul tema dell'edilizia scolastica. Sono stati investiti milioni, ma circa 500 studenti del liceo Colombini sono ancora nei container e il rientro nella sede è previsto non prima del 2028-2029. Che cosa si può fare per accelerare? «I ritardi, spesso, dipendono da fattori esterni alla volontà dell’amministrazione. Chiederò comunque un’attenzione costante e mi attiverò perché, se possibile, il cronoprogramma venga anticipato».

Un’altra questione in primo piano per il territorio è la variante alla Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca. La Provincia ha partecipato al percorso di approvazione del progetto Anas, contestato dal Comune di Rivergaro e da gruppi di residenti. Se diventerà presidente, Valla confermerà la posizione tenuta finora? «La Provincia si impegnerà a portare avanti l’accordo attraverso una convenzione tra Anas, Provincia e Comune di Rivergaro per realizzare la rotatoria di Fontanamore, in zona Bellaria. L’intervento servirà a mettere in sicurezza l’innesto della strada provinciale 40 sulla Statale 45. I fondi per la progettazione e l’esecuzione sono a carico di Anas».

Spazio anche ai nodi politici. Se sarà eletta, Valla manterrà la scelta della sua predecessora di assegnare al centrodestra la vicepresidenza e alcune deleghe? «Sarà una decisione da prendere attraverso il confronto politico, sia all’interno del gruppo consiliare sia con gli amministratori che hanno sostenuto la mia candidatura» conclude la candidata.

FRANCO ALBERTINI

«Sono convinto che in questi anni si sia fatto un gran lavoro: abbiamo censito 381 ponti e per metterli in sicurezza servirebbero 250 milioni. Le risorse sono insufficienti. Occorre presentare progetti condivisi con i sindaci e intercettare nuovi finanziamenti, come per la Provinciale 47 di Antognano, chiusa dall’aprile 2025 e candidata al Piano speciale della protezione civile per cinque milioni». Così Franco Albertini, candidato presidente del centrodestra alle elezioni provinciali del 29 novembre, interviene sul tema della viabilità.

Un altro capitolo riguarda le scuole. Sono stati investiti milioni, anche con il Pnrr, eppure 500 studenti del Colombini sono ancora nei container. «Anche in questo campo abbiamo fatto tanto, in accordo con i Comuni, e proseguiremo concertando gli interventi. Per il Colombini, il cantiere era previsto nel 2021 e i lavori sono iniziati nel 2023. Sono emersi imprevisti sull’impiantistica e abbiamo introdotto varianti, utilizzando anche i ribassi. Siamo consapevoli dei disagi, ma si tratta di lavori strutturali per migliorare qualità e sicurezza, non eseguibili soltanto durante la chiusura dei plessi. Ci siamo impegnati a consegnare gli edifici ultimati con l’inizio dell’anno scolastico 2028» dice il sindaco di Alta Val Tidone ed esponente di Fratelli d’Italia.

Albertini riflette anche sulla sua idea di Provincia: «Penso che, a maggior ragione oggi, per come le Province sono state ridotte dalla riforma Delrio, ci sia bisogno dell’impegno e della collaborazione di tutti, al di là delle deleghe. Tutti i consiglieri saranno valorizzati».

A livello nazionale, FdI aveva promesso il ritorno all’elezione diretta di presidenti e consigli provinciali. La riforma è ferma: il partito ha deluso gli amministratori locali? «Si fa molto più alla svelta a distruggere, come ha fatto Delrio. Per ricostruire occorre tempo e un impegno corale, per dare alle Province competenze e risorse adeguate. Altrimenti si parla di alchimie che non risolvono i problemi dei territori» risponde Albertini.

