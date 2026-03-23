Referendum, Foti: «Bene il risultato locale, delusione per il nazionale»

Arrivano i primi commenti dalla sede piacentina di Fratelli d’Italia dopo l’esito delle urne. A livello nazionale ha prevalso il no, ma guardando i confini del nostro territorio il sì alla riforma Nordio ha superato il no in tutti i comuni, dal più piccolo di Zerba al capoluogo Piacenza. «Siamo dispiaciuti per il risultato nazionale - le parole del presidente provinciale di Fratelli d’Italia Filippo Bertolini -, ma in parte ci rincuora quello locale che vede avanti il Sì in tutti i comuni. Spiace perché crediamo che questa brutta campagna elettorale abbia spostato l’attenzione lontano dalla riforma». Poi un commento sull’affluenza che ha superato il 58% in Italia e il 62% nella nostra provincia: «Una prova di maturità degli italiani e un segnale positivo per la democrazia». Questo voto in qualche modo può spostare qualcosa in vista delle prossime elezioni amministrative a Piacenza e provincia? «Non credo - la risposta di Bertolini - non mischierei l’esito di un voto referendario con quello politico».

Il no ha prevalso sul Sì in chiave nazionale, ma per il ministro agli Affari europei Tommaso Foti una piccola consolazione arriva dal dato piacentino: «46 comuni su 46 vinti significa che la nostra provincia non si è fatta condizionare da un messaggio propagandistico abbastanza spudorato. Soprattutto il capoluogo non era facile da espugnare. Relativamente alla provincia di Piacenza sono quindi soddisfatto, ma in chiave nazionale la delusione è tanta». Il governo Meloni è indebolito dopo questo voto? «Non abbiamo mai dato un significato politico a questo referendum, i sondaggi sono immutati e il governo e la sua maggioranza godono di buona salute».