Oggi è la giornata dello sciopero di 24 ore indetto dalla Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) che interessa tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, coinvolgendo vari settori come scuola, sanità e trasporti. Le motivazioni principali sono le politiche economiche e sociali del governo, con richieste di aumenti salariali e rinnovi dei contratti collettivi.

Il corteo

A Piacenza la manifestazione è partita alle 9 dalla Camera del Lavoro di via XXIV Maggio per poi attraversare la città e raggiungere piazza Cavalli attraverso via XXIV Maggio in direzione di piazzale Torino, via Taverna, piazza Borgo e via Garibaldi, passando davanti all’ospedale e al Palazzo della Provincia. Il percorso continua quindi verso largo Battisti, con arrivo in piazza Cavalli. Al termine del corteo sono previsti interventi di lavoratrici e lavoratori, studenti, pensionate e pensionati e rappresentanti della società civile e del mondo del lavoro: voci ed esperienze diverse che portano in piazza le ragioni della mobilitazione e le richieste di cambiamento.

Le motivazioni dello sciopero

Al centro della giornata, la difesa dei salari e delle pensioni di fronte al carovita, il contrasto alla precarietà, la sicurezza sul lavoro, il rafforzamento della sanità e della scuola pubbliche. Una mobilitazione per chiedere giustizia sociale, pace e investimenti nei servizi e nei diritti, contro la corsa al riarmo. La Cgil e le associazioni de La Via Maestra invitano lavoratrici e lavoratori, pensionati, studenti e tutta la cittadinanza a partecipare.

Alla manifestazione aderiscono anche Arci, Europe for peace, alcune sigle di associazioni studentesche e il Laboratorio popolare della cultura e dell’arte.