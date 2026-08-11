«Tarasconi? Da lei annunci molto lontani dalla realtà»

«Un’amministrazione che si è distinta per annunci molto distanti dalla realtà, enfatizzando al massimo le proprie comunicazioni». È un giudizio netto quello di Luca Zandonella, capogruppo in consiglio comunale della Lega, che interviene dopo l’intervista rilasciata nei giorni scorsi dalla sindaca Katia Tarasconi a Libertà e traccia un bilancio dei quattro anni di amministrazione di centrosinistra, in vista della sfida elettorale del 2027.

Zandonella parte da alcuni degli interventi più recenti annunciati dal Comune. «Parlare di “foresta urbana” per piazza Cittadella quando non si sa nemmeno se e quando verranno piantati una trentina di alberi – attacca – è una presa in giro dei cittadini». Analogo il giudizio sul Polisportivo Franzanti: «Ci si vanta dell’avvio dei lavori, ma invito i piacentini a farci un giro per vedere a che punto sono i cantieri fantasma dopo quattro anni».

Nel mirino della Lega finisce anche il tema della sicurezza. «Si dice che sulla sicurezza siano state fatte “cose buone”, ma i cittadini non se ne sono accorti», sostiene Zandonella, contestando inoltre il dato, più volte comunicato dall’amministrazione, degli oltre 400 “occhi elettronici” presenti in città. «Da un accesso agli atti - afferma - è emerso che le telecamere comunali sono 207 e, anche considerando tutte le ottiche, non si arriva comunque a 400. A dimostrazione che a questa sindaca piace molto spararla grossa».