Una farfalla per Tarasconi: la lista c'è, non la ricandidatura

Si infittiscono gli indizi che portano a una ricandidatura della sindaca Tarasconi alle elezioni comunali del prossimo anno. Pochi giorni fa l’intervista a “Telelibertà” in cui prospettivamente si domandava: «Dopo quattro anni di impegno totalizzante, come faccio a dire che è finita qui?». Adesso la presa di posizione di quei civici che, in corsa alle ultime elezioni sotto le insegne di “Katia Tarasconi - lista civica Per Piacenza”, rilanciano il loro impegno rinnovando il simbolo con l’immagine di una farfalla e lasciando nel titolo “lista civica Per Piacenza”. Per ora. In attesa di aggiungerci, nel 2027 come nel 2022, il nome di Katia Tarasconi?

Che la direzione sia tracciata lo ha fatto solidamente pensare un post pubblicato su Facebook e inizialmente attribuito alla sindaca. C’è il nuovo simbolo della civica accompagnato da questo breve testo: «Ogni cambiamento è un passaggio. Ogni passaggio richiede coraggio. Ogni trasformazione porta qualcosa di nuovo e di più bello. Abbiamo scelto una farfalla perché è il simbolo della metamorfosi: prima si cambia, poi si cresce, poi si vola. Come la nostra città».

E’ vero che, in secondo momento, lo spazio di quella pubblicazione su Facebook è stata inquadrato come “pagina ufficiale della Lista Civica a supporto di Katia Tarasconi sindaco di Piacenza”. E d’altra parte quelle frasi declinate al plurale sono parse richiamare quanto la sindaca non si stanca di rimarcare quando viene interpellata sulla sua possibile ricandidatura: «Sono decisioni che si prendono insieme, è un “noi”, non un “io”».

Il logo della lista civica Per Piacenza

In ogni caso, se il dado ancora non è ufficialmente tratto, di certo per il momento c’è il rilancio dei civici che due giorni fa si sono riuniti a Casalecchio di Reno, nel Bolognese, dove è nato il coordinamento regionale di Progetto Civico Italia e, a cascata, è stato tenuto a battesimo quello provinciale. Ne fanno parte gli assessori della giunta Tarasconi in quota lista civica, cioè Francesco Brianzi (Politiche giovanili e Università) e Mario Dadati (Sport e Istruzione) nonché il gruppo consiliare di Per Piacenza. Segnatamente ad avere già aderito al comitato piacentino sono sei dei sette consiglieri comunali: Angela Fugazza, Giuseppe Gregori, Sibilla Brusamonti, Luca Dallanegra, Elisabetta Menzani e Margherita Lecce (manca per ora solo Francesco Casati).

In una nota di Per Piacenza si sottolineano la «grande partecipazione» e «una visione politica chiara» come tratti connotanti «l’evento di lancio ufficiale del coordinamento regionale di Progetto Civico Italia, movimento nazionale fondato da Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale, che mette radici profonde in Emilia-Romagna grazie alla sinergia con la federazione guidata da Vincenzo Paldino», coordinatore regionale e capogruppo dei “Civici con de Pascale”.