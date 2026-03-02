Polveri alle stelle: l’aria “malata” ha già collezionato 19 bollini rossi

Temperature in su, cieli sereni e aria di primavera. E allora tanti, tantissimi, negli ultimi giorni sono tornati all’aperto, a camminare, nei parchi, tra i campi, tornando a respirare a pieni polmoni. Peccato che la settimana appena trascorsa fosse tra le peggiori in termini di qualità dell’aria, per quanto riguarda le polveri sottili in pianura: così, ingannati dal meteo, i piacentini hanno fatto il pieno di sostanze potenzialmente dannose. A dare un quadro decisamente preoccupante, anche se non nuovo, sono i dati dell’Agenzia regionale prevenzione ambiente energia (Arpae) che da inizio 2026 riconferma un trend che sembra impossibile da invertire.

La causa dell’anticipo di primavera e del ristagno di aria pesante è la stessa: un robusto campo anticiclonico africano che ha fatto incredibilmente schizzare lo zero termico a 3.000 metri di quota e, al tempo stesso, ha “schiacciato” al suolo le sostanze inquinanti e le nebbie. In questi giorni, tra una finestra di cielo azzurro e l’altra, il grigiore della nebbia l’ha fatta da padrone: emblematica l’immagine delle vette del monte Penice e del Lesima che spuntano da un mare di nebbia sottostante, uniche alture piacentine in grado di vedere la luce del sole. Sotto i 1.400 metri, solo grigiore e inquinamento. Anche quando i cieli sono apparsi sereni visti da terra, le immagini satellitari raccontano tutt’altro: una patina di smog su tutta la pianura padana, un velo lattiginoso che non lascia scampo.

La concentrazione di Pm10 nella giornata del 1 marzo

Veniamo ai dati, considerando le rilevazioni della qualità dell’aria nel punto tradizionalmente peggiore: la centralina fissa di Arpae posizionata in via Giordani, a Piacenza. Nell’ultima settimana di febbraio, la situazione è stata da bollino rosso per almeno 5 giornate (dal 22 al 26 febbraio) nelle quali la concentrazione media di polveri sottili (Pm10) è stata oltre la soglia di legge di 50 µg/m3 (microgrammi al metro cubo). È lo stesso limite che si usa per calcolare i cosiddetti “sforamenti” dei valori: ne sono consentiti al massimo 35 nell’arco dell’anno. Se calcoliamo i valori delle centraline cittadine di via Giordani e Montecucco, dal 1 gennaio al 28 febbraio sono già stati “bruciati” 19 giorni di sforamenti consentiti, più della metà. Per altrettanti giorni, la media giornaliera di polveri sottili è stata sempre sopra i 50 µg/m3.

La giornata limite è stata il 17 gennaio, quando in via Giordani si sono toccati i 73 µg/m3, quasi al limite della soglia rossa. Molto simile a quanto accaduto mercoledì scorsi 25 febbraio, coi 72 µg/m3 registrati alla centralina di Besenzone, 71 µg/m3 a Montecucco e 61 µg/m3 a quella di Lugagnano. Assente il dato di via Giordani, che si suppone in linea o superiore agli altri. Nel dettaglio, quindi, in questo 2026 la principale centralina ha già fatto rilevare 18 sforamenti; a Montecucco sono stati 7, sei a Besenzone e 4 a Lugagnano. Nei prossimi giorni, è attesa anche la polvere dal deserto del Sahara, che non aiuterà la situazione.