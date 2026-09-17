Polizia: non solo maxi operazioni, grazie a YouPol 13 arresti

Ben tredici persone arrestate, otto tunisini, quattro egiziani e un albanese, dodici le denunce totali per dieci egiziani e due tunisini. Questo è l'importante contributo dell'app YouPol nell'ultimo anno, uno strumento importante per la Polizia di Stato, che permette ai cittadini di segnalare in tempo reale le situazioni più controverse sul territorio. Sono state 1153 le segnalazioni negli ultimi dodici mesi, 576 riguardano il traffico di stupefacenti, 500 invece per furti, rapine e risse.

Il questore Gianpaolo Bonafini evidenzia l'importanza dell'app soprattutto per contrastare le attività di spaccio di stupefacenti: le segnalazioni su YouPol hanno rivestito un ruolo importante nell'ultima maxi indagine Red Hoodie che ha portato all'arresto per 21 persone e denunce per 36 del clan dei tunisini.