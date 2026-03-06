Ponte sul Nure, 12 giorni al via: mancano solo le prove di carico
L'asfalto è stato posato. La sindaca Toma ottimista: «Ora siamo alla fase cruciale. Speriamo che il cronoprogramma sia rispettato»
Paola Brianti
|2 ore fa
I lavori in corso sul ponte del Nure - © Libertà/Claudio Cavalli
È stato fotografato chiuso, il 15 settembre scorso, poi svuotato fino al cuore con l’anima in ferro in bella vista a metà dicembre. Ora, a dodici giorni dalla tanto attesa riapertura, il cantiere del ponte sul Nure sembra davvero arrivato alle battute conclusive. Lo conferma tra sollievo e cautela la sindaca di Cadeo Marica Toma, che in questi sei mesi di chiusura è sempre rimasta sul pezzo: «L’asfalto è stato posato - spiega - ora siamo nella fase cruciale, in attesa delle prove di carico. A fine febbraio la prefettura avrebbe dovuto convocarci per comunicare la data ufficiale della riapertura. L’incontro non è mai avvenuto, ma so che gli uffici di via San Giovanni sono in stretto contatto con Anas».
A colpo d’occhio, il cronoprogramma che fissa il D-day della fine cantiere il 15 marzo sembrerebbe dunque rispettato. «Ci era stato annunciato anche un pacchetto di lavori da eseguire a ponte aperto - continua Toma - quindi sì, mi sento piuttosto ottimista».
Se ingegneri e imprese guardano a un felice taglio del nastro, diverso è l’umore lungo la Via Emilia. I commercianti hanno dovuto fare i conti con la desertificazione dei passaggi e i percorsi alternativi obbligatori, che hanno messo a dura prova anche la clientela più fedele. Una crisi che ha colpito duro a Montale e Pontenure, riverberandosi, seppur con minor violenza, anche su Cadeo. Per loro, la riapertura non sarà solo una questione di viabilità, ma segna il ritorno di quei 23mila veicoli al giorno andati perduti.
Ecco com'era il ponte sul Nure il 14 dicembre scorso (foto Cavalli)
Ed ecco come si presenta oggi (foto Cavalli)