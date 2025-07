Ponte sul Vezzeno a Sariano, lavori fino al 25 ottobre

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono stati recentemente avviati i lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul torrente Vezzeno lungo la Strada Provinciale n. 10 di Gropparello, nel territorio comunale di Gropparello.

Considerato che - per la tipologia dell’intervento e le caratteristiche geometriche del manufatto - non è possibile mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli in corrispondenza del ponte durante l’esecuzione del citato cantiere, e che nell’ambito di tale intervento è stata prevista la realizzazione di una viabilità provvisoria immediatamente a valle del citato manufatto di attraversamento, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 10 di Gropparello alla progressiva km 6+825 circa, in loc. Sariano, nel territorio comunale di Gropparello, dalle ore 10.00 del 29/07/2025 alle ore 18.00 del 25/10/2025, per tutte le categorie di veicoli, mediante:

• l’interruzione della circolazione in corrispondenza del ponte sul torrente Vezzeno alla progressiva km 6+825;

• la deviazione della circolazione sulla viabilità provvisoria realizzata in prossimità del citato manufatto di attraversamento;

• l’istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, lungo viabilità provvisoria.