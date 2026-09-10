Pontenure, 14 bambini fuori dal nido: voucher fino a 200 euro al mese per le famiglie

Voucher fino a 200 euro al mese per le famiglie dei 14 bambini rimasti in lista d’attesa all’asilo nido di Pontenure. È la soluzione presentata dal sindaco Sergio Fuochi e dall’assessora Caterina Pionetti ai genitori.

Il contributo sarà di 200 euro per rette superiori a 750 euro, 170 euro per quelle tra 570 e 750 e 150 euro sotto i 570 euro. «In questo modo – spiega Fuochi – riportiamo la spesa a quella che i genitori avrebbero sostenuto se i bambini fossero stati accolti al nido di Pontenure».

I voucher saranno versati mensilmente tramite bonifico, dietro presentazione delle spese sostenute. Il regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio comunale.

Soddisfatte le famiglie presenti all’incontro, alcune delle quali hanno trovato posto nei nidi di Piacenza, San Giorgio e Cadeo. Fuochi conferma inoltre l’impegno ad ampliare il nido comunale e annuncia che da gennaio le tariffe saranno riviste e rapportate all’Isee.