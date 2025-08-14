Premio "I sassi del Nure" a Claudio Gallini, studioso del territorio

Il Lions Club Bettola Valnure conferisce l’edizione del premio "I sassi del Nure" a Claudio Gallini, studioso delle sue radici in Alta Valnure, autore di pubblicazioni che portano a scoprire il territorio. «Il riconoscimento - spiega la presidente del Lions Natalina Spadaro - gli viene assegnato per il lavoro di ricerca storica e le numerose pubblicazioni che riguardano il territorio collinare-montano del Piacentino, al fine di riscoprire, conservare e tramandare dialetti, tradizioni, usi e costumi delle nostre "genti"».

La premiazione avverrà venerdì 22 agosto nel santuario della Madonna della Quercia in piazza Colombo a Bettola nel tradizionale concerto offerto dal Lions Club Bettola Valnure che avrà inizio alle 21 e che avrà come protagonista l’oboista Christoph Hartmann, musicista dei Berliner Philarmoniker, cittadino onorario di Bettola e socio onorario del Lions.