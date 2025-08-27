Presi due borseggiatori sul treno a Fiorenzuola

Sventato un furto a bordo del treno: nella serata di martedì 26 agosto, i carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda sono riusciti a restituire la refurtiva al legittimo proprietario. L’episodio si è verificato intorno alle 20.30 a bordo del treno regionale Bologna–Milano. Un giovane di 28 anni, cittadino francese nato in Libia e un 25enne, cittadino belga anch’egli nato in Libia domiciliati nel capoluogo lombardo, hanno approfittato della fermata del convoglio alla stazione di Fiorenzuola per sottrarre con destrezza una borsa a un giovane passeggero di 27 anni, cittadino peruviano residente a Milano.

La vittima, resasi immediatamente conto del furto, ha reagito con prontezza. Ha inseguito i due individui, che approfittando della sosta a porte aperte del convoglio, erano scesi dal treno e velocemente si stavano allontanando dalla banchina. La vittima è riuscita anche a segnalare l’accaduto al numero di emergenza 112. L’allarme ha consentito l’intervento immediato di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, che, grazie alle precise indicazioni fornite dalla vittima e ai riscontri raccolti sul posto, ha rintracciato i due sospetti nei pressi di un bar vicino alla stazione ferroviaria.

I due, convinti che il proprietario della borsa avesse proseguito il viaggio verso Milano, erano tornati nella zona in cerca di un modo per allontanarsi indisturbati. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto la refurtiva integra, che è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario. Nel corso della perquisizione personale, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto un coltello di piccole dimensioni, detenuto senza giustificato motivo, che è stato posto sotto sequestro. I due giovani uomini sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti a offendere.