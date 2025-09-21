Prima intossicazione da funghi della stagione: 71enne al pronto soccorso

Una donna di 71 anni è finita al pronto soccorso con forti disturbi gastroenterici dopo aver cenato con funghi ricevuti in regalo da amici. Tra i Boletus regius (porcini «buoni») c'erano anche esemplari di Boletus pseudoregius, specie tossica che somiglia al porcino ma «al taglio vira al blu», spiega il micologo Ausl Giuseppe Bernazzani.

La donna si era accorta della stranezza rimuovendo i funghi "sbagliati" dalla padella, ma era troppo tardi. Il marito non ha manifestato sintomi. L'intossicazione si sarebbe potuta evitare con il controllo gratuito dell'ispettorato micologico: a Piacenza (piazzale Milano) lunedì e venerdì 9-13, a Fiorenzuola (via San Rocco 39) giovedì 9-13.

«Abbiamo tolto dai cestini molti pseudoregius - continua Bernazzani - insieme a porcini maturi o mal conservati, perché si sta esaurendo l'ondata record della media collina». I porcini estivi rimasti sono vecchiotti, ma con le piogge previste lunedì si aspetta la prima "buttata" autunnale nei faggeti d'alta quota.

Regole di raccolta: massimo 3 chilogrammi, martedì/giovedì/sabato/domenica da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto. I residenti hanno deroghe su peso e possono raccogliere anche il mercoledì.