Primo soccorso, al via un corso gratuito della Pubblica San Giorgio
Una serata di presentazione dell'iniziativa si terrà lunedì 29 settembre alle 20.45 nella sede di viale Campo Sportivo 6
Nadia Plucani
|25 minuti fa
La sede e alcuni militi della Pubblica Assistenza San Giorgio
Torna anche quest'anno l'appuntamento con la formazione sanitaria di base grazie alla Pubblica Assistenza San Giorgio, che organizza il corso gratuito di primo soccorso aperto a tutta la cittadinanza. L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità per acquisire competenze fondamentali che potrebbero fare la differenza in situazioni di emergenza.
Un primo appuntamento di presentazione è fissato per lunedì, 29 settembre, alle ore 20.45 nella sede dell'associazione in viale Campo Sportivo 6 a San Giorgio. Si tratta di una serata di presentazione durante la quale verranno illustrati contenuti, modalità e calendario del corso.
Cosa si impara
Il programma formativo è strutturato per fornire competenze pratiche e teoriche essenziali per gestire le emergenze. I partecipanti impareranno a:
- mantenere la calma e riconoscere le situazioni di emergenza;
- agire con freddezza nelle situazioni più gravi;
- comunicare efficacemente con chi ha bisogno di aiuto;
- eseguire il massaggio cardiaco;
- intervenire in caso di soffocamento.
Opportunità di volontariato e certificazione
Il corso non offre solo conoscenze personali utili nella vita quotidiana, ma apre anche diverse possibilità per chi desidera proseguire il percorso formativo. Al termine, i partecipanti potranno:
- diventare volontari attivi della Pubblica Assistenza;
- ottenere la qualifica di addetto al primo soccorso aziendale secondo il Decreto legislativo 81/2008.
Iscrizioni
La partecipazione al corso è completamente gratuita, ma è necessario iscriversi preventivamente. L'associazione mette a disposizione due canali per le iscrizioni:
Telefono: 339 473 9485 (risponde Andrea)
Email: [email protected]
Il corso è aperto a partecipanti di tutte le età, senza alcuna limitazione anagrafica.
L'iniziativa della Pubblica Assistenza San Giorgio si inserisce nel più ampio impegno delle associazioni di volontariato per diffondere la cultura del primo soccorso tra i cittadini. Conoscere le tecniche base di intervento in emergenza significa infatti contribuire a rendere più sicura l'intera comunità, aumentando le possibilità di salvare vite umane in attesa dell'arrivo dei soccorsi specializzati. Per informazioni aggiuntive o chiarimenti è possibile contattare l'associazione attraverso i canali indicati.