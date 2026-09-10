Problemi al tetto della piscina copribile di Castel San Giovanni: «Così non riapro»
Il gestore solleva dubbi sulla sicurezza dell’impianto dotato di un tetto che viene "srotolato" per consentire l'apertura nella stagione invernale. Il Comune annuncia un sopralluogo: «Al massimo lo stop durerà qualche giorno»
Mariangela Milani
|2 ore fa
La piscina ha problemi al tetto
L’avvio della stagione invernale della piscina comunale di Castelsangiovanni rischia di slittare. Lunedì 14 settembre l’impianto potrebbe infatti non riaprire. Un cartello affisso all’ingresso avvisa che «a partire da venerdì 11 settembre la piscina comunale sarà chiusa fino a data da destinarsi».
Il motivo è legato ad alcuni problemi rilevati al tetto scopribile della vasca invernale.
«Visto che si tratta di problemi che riguardano la sicurezza, non mi prendo la responsabilità di riaprire – spiega il gestore Maurizio Bertolotti – a meno che l’ente pubblico, proprietario dell’impianto, non mi dica che tali problemi non sussistono e che si può tranquillamente riaprire».
L’assessore ai Lavori pubblici Massimo Bollati annuncia intanto un sopralluogo «per valutare la situazione e avviare i necessari interventi». E rassicura sui tempi: «Saranno lavori che richiederanno poco tempo. Al massimo la riapertura slitterà di qualche giorno».
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