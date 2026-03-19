«Progetto per piazza Cittadella? Aria fritta» e FdI lascia l’aula. Sul futuro dell'area percorso in salita

Si alzano, indossano il cappotto ed escono dall’aula consiliare. Colpo di scena durante la commissione consiliare congiunta 2 e 4: le consigliere di Fratelli d’Italia Sara Soresi e Gloria Zanardi abbandonano il dibattito seguito all’audizione di Andrea Vercellotti di Arcadis Italia, la società incaricata dal Comune di redigere il progetto di fattibilità per la sistemazione superficiale di piazza Cittadella.

«Quello illustrato è un sogno – attacca Soresi – ma l’area non è nella disponibilità del Comune. Parliamo di aria fritta, pagata oltre 100mila euro». Il riferimento è al contenzioso con Piacenza Parcheggi-Gps e ai costi del progetto. «Non ci prestiamo a gettare fumo negli occhi», conclude.

L’uscita segna l’avvio del percorso partecipativo, articolato in sei incontri fino al 27 aprile, e apre il fronte delle critiche della minoranza. Al centro, oltre alla disponibilità dell’area, il nodo del parcheggio interrato. «Era interesse pubblico, ora sembra decaduto», osservano Jonathan Papamarenghi e Patrizia Barbieri.

Replica il vicesindaco Matteo Bongiorni: «Resta l’interesse per i posti auto nel comparto Nord. L’alternativa è l’area dell’ex Genio pontieri». E sul contenzioso: «Per noi il contratto è risolto, ma siamo consapevoli di essere in un procedimento che deciderà qualcun altro».

Dure anche le critiche sul percorso partecipativo, ritenuto da alcuni poco incisivo. La maggioranza, invece, difende l’iniziativa: «Meglio il confronto che l’abbandono», commenta Andrea Fossati (Pd).