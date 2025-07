Proteste per il campo da basket, pronto comitato e raccolta firme

Tum, tum, tum. Un rumore elastico e continuo, già dal caffè del mattino fino al buio della sera. È il suono della palla da basket che rimbalza nel campetto all’angolo tra via Negri e via Ancillotti, nei giardini Dalla Chiesa, a Piacenza. Realizzato dal Comune per favorire la socialità tra i giovani, il campo ha però compromesso la tranquillità della zona. «Fosse solo quello il problema», dicono i residenti. «C’è anche la musica a tutto volume, il degrado, i rifiuti, i bisogni all’aperto».

Da quando il campetto è attivo, gli orari si estendono dalle 6.30 fino alle 22 in estate: troppo, per gli abitanti. «Alle 7 c’è già chi palleggia, e la sera non si può tenere la finestra aperta per il baccano». Alcuni parlano di veri e propri “scarichi” di bambini da parte dei genitori, che li lasciano lì tutto il giorno. Il risultato è un’area senza controllo, dove anche i muri diventano orinatoi e i giochi dei più piccoli vengono usati per altri bisogni.

Ma il disagio non finisce con il tramonto. Di notte, raccontano, c’è chi scavalca la recinzione per giocare anche alle 3 del mattino. «Non è solo una questione di orari», denuncia una residente. «Chiamiamo la polizia locale, ma tutto resta com’è». C’è chi propone recinzioni più alte, chi denuncia il rumore della musica che impedisce perfino di guardare la televisione, e chi segnala rifiuti ovunque, compresi quelli del cibo ordinato tramite delivery.

Il malcontento cresce e alcuni residenti stanno valutando la creazione di un comitato e una raccolta firme. «Questo era un giardino per bambini e anziani, e tale doveva restare. Nessuno dell’amministrazione si è più fatto vivo dopo l’inaugurazione, per vedere in quali condizioni è ridotto il parchetto. E con tutto lo spazio che c’è a Piacenza, proprio qui in mezzo alle case dovevano fare un campo da basket?»