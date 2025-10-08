Pubblica assistenza Croce Bianca, al via i corsi per volontari

Saranno presentati lunedì 13 ottobre alle 20.30, nell'Auditorium Carrara della sede di Croce Bianca in via Emilia Parmense 19, i percorsi formativi della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza rivolti a tutte le cittadine e ai cittadini dal 16esimo anno di età, con un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari.

Durante la serata di presentazione verranno illustrati i cinque moduli formativi per la ricerca dei nuovi volontari, il calendario generale e le modalità di iscrizione.

Questi i cinque moduli formativi: aspirante secondo soccorritore per ambulanza (il percorso consente di diventare operatori per trasporti ordinari su ambulanza come accompagnamento a visite mediche e presidio a eventi sportivi e manifestazioni e/o soccorritori su mezzi di emergenza sanitaria in convenzione con il 118); aspirante autista mezzi di trasporto sanitario e/o di emergenza (il corso prevede abilitazioni specifiche per la guida dei mezzi di soccorso e la frequentazione del modulo base per aspirante soccorritore); aspirante autista auto e pulmini (le lezioni riguardano la guida di mezzi non in emergenza, quali auto per il trasferimento di esami ematici e pulmini per l'accompagnamento di persone a visite mediche); aspirante operatore di Protezione civile interno (fornisce addestramento per interventi di protezione civile, seguirà poi il percorso obbligatorio per l'attività operativa prevista dalla Regione Emilia-Romagna e dal coordinamento nazionale Anpas); operatore di sala radio (il corso forma gli operatori per il coordinamento dei servizi e la gestione delle comunicazioni tramite radio).