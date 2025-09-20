Pubblica assistenza Croce Bianca, nuovo corso per volontari

La “grande famiglia” della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza vuole allargarsi ancora di più, per questo motivo organizza un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari. Dalle ore 20.30 di lunedì 13 ottobre, nell'Auditorium Carrara della sede di Croce Bianca in via Emilia Parmense 19, si terrà la presentazione dei percorsi formativi rivolti a tutte le cittadine e ai cittadini dal 16esimo anno di età.

Durante la serata di presentazione verranno illustrati i cinque moduli formativi per la ricerca dei nuovi volontari, il calendario generale e le modalità di iscrizione. Questi i cinque moduli formativi: aspirante secondo soccorritore per ambulanza (il percorso consente di diventare operatori per trasporti ordinari su ambulanza come accompagnamento a visite mediche e presidio a eventi sportivi e manifestazioni e/o soccorritori su mezzi di emergenza sanitaria in convenzione con il 118); aspirante autista mezzi di trasporto sanitario e/o di emergenza (il corso prevede abilitazioni specifiche per la guida dei mezzi di soccorso e la frequentazione del modulo base per aspirante soccorritore); aspirante autista auto e pulmini (le lezioni riguardano la guida di mezzi non in emergenza, quali auto per il trasferimento di esami ematici e pulmini per l'accompagnamento di persone a visite mediche); aspirante operatore di Protezione civile interno (fornisce addestramento per interventi di protezione civile, seguirà poi il percorso obbligatorio per l'attività operativa prevista dalla Regione Emilia-Romagna e dal coordinamento nazionale Anpas); operatore di sala radio (il corso forma gli operatori per il coordinamento dei servizi e la gestione delle comunicazioni tramite radio).