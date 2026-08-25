Punto da un’ape, paura per un 49enne allergico a Carpaneto
L’allarme nel tardo pomeriggio in località Case Riglio. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso: condizioni serie, ma non è in pericolo di vita
Redazione Online
|1 ora fa
Momenti di forte preoccupazione nel tardo pomeriggio a Carpaneto per un uomo di 49 anni, allergico, che è stato punto da un’ape.
L’episodio è avvenuto intorno alle 18 in strada Case Riglio. Proprio a causa dell’allergia dell’uomo, la puntura ha fatto temere conseguenze particolarmente gravi e sono stati subito attivati i soccorsi.
Il 49enne è stato assistito dal personale sanitario e quindi trasportato al pronto soccorso, dove è stato sottoposto alle cure necessarie. Le sue condizioni sono piuttosto serie, ma fortunatamente non sarebbe considerato in pericolo di vita.
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