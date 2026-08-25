Punto da un’ape, paura per un 49enne allergico a Carpaneto

Momenti di forte preoccupazione nel tardo pomeriggio a Carpaneto per un uomo di 49 anni, allergico, che è stato punto da un’ape.

L’episodio è avvenuto intorno alle 18 in strada Case Riglio. Proprio a causa dell’allergia dell’uomo, la puntura ha fatto temere conseguenze particolarmente gravi e sono stati subito attivati i soccorsi.

Il 49enne è stato assistito dal personale sanitario e quindi trasportato al pronto soccorso, dove è stato sottoposto alle cure necessarie. Le sue condizioni sono piuttosto serie, ma fortunatamente non sarebbe considerato in pericolo di vita.