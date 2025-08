Punto dall'ape, si sente male. Soccorso dal 118 in farmacia a Niviano

Un uomo si è rivolto alla farmacia di Niviano, verso le 13 di oggi, accusando un forte malessere dopo essere stato punto da un'ape. Accompagnato dalla moglie nel presidio di via Piroli, ha riferito di essere allergico alle punture di imenotteri e di non riuscire a muovere le gambe in modo agevole: le farmaciste hanno quindi subito chiamato il 118, che è intervenuto sul posto insieme a un mezzo della Pubblica assistenza Valnure da Rivergaro. Il cinquantenne, residente a Niviano, è stato portato al pronto soccorso di Piacenza con un codice medio-grave.