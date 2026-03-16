Quattro classi dalla Dante all'ex laboratorio Pontieri. Ma il provveditore assicura: «Per loro nessun trasloco fisico»

Dopo le proteste dei genitori Andrea Grossi chiarisce: «Il passaggio sarà solo amministrativo». Il nuovo plesso all'ex laboratorio Pontieri, è stato chiarito, entrerà gradualmente in funzione solo dal settembre 2027, quando vi si trasferiranno una classe dei nuovi iscritti dell’Anna Frank e gli alunni di due classi dei nuovi iscritti alla Dante