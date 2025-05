«Rabbia, ma non sorpresa»: la denuncia collettiva in un presidio sotto l'Ausl

Rabbia, ma non sorpresa. È con questo stato d’animo che stamattina un gruppo di cittadine e realtà attive sul territorio — tra cui «Non una di meno – Osservatorio femminicidi, transicidi, lesbicidi», il collettivo «Resisto» e «Donne in nero» — si è ritrovato davanti alla direzione generale dell’Ausl in Piazzale Milano.

Una mobilitazione nata dopo la notizia dell’arresto di Emanuele Michieletti, il primario di radiologia, accusato di violenza sessuale e stalking.

Per loro quanto accaduto «non è un caso isolato né un fulmine a ciel sereno, ma piuttosto – ha spiegato Manuela Bruschini, referente delle donne che si sono autoconvocate per il presidio - l’ennesima manifestazione di un sistema marcio e compiacente», dove silenzi, protezioni e omissioni contribuiscono a creare terreno fertile per abusi e impunità».

L’incontro è stato anche un momento di testimonianza e vicinanza alle vittime, ma soprattutto di denuncia collettiva: perché, come affermano le manifestanti, «non si tratta di mele marce, ma di un intero sistema che va scardinato».

Non sarà un’iniziativa isolata, né destinata a spegnersi con il presidio di oggi. L’obiettivo è chiaro: non lasciare che l’episodio cada nell’oblio, ma aprire un ciclo continuativo di mobilitazioni e momenti pubblici di confronto.

«Bisogna parlarne a lungo, senza smettere di fare luce su ciò che spesso viene nascosto o minimizzato», ha spiegato Michela De Nittis, attivista del collettivo Resisto e di SiCobas. Perché la violenza di genere non è confinata a un singolo ambito, ma attraversa tutti i luoghi di lavoro e colpisce donne in ogni ruolo e mansione.

Tra gli aspetti più inquietanti, è stato sottolineato anche «il tono dei commenti, spesso provenienti da donne contro altre donne». Sono già in programma nuovi incontri e momenti di confronto.