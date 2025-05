«Anch'io molestata più volte, ma mi sono ribellata»

Il muro di omertà che, secondo la polizia, per anni avrebbe “protetto” il reparto di Radiologia va via via sgretolandosi. Altre persone, dopo la dottoressa “coraggiosa” che per prima (e finora unica) ha denunciato gli abusi, sono pronte a raccontare agli investigatori il clima che per anni si sarebbe respirato in quei corridoi nel seminterrato dell'ospedale di Piacenza. Soprattutto, a riferire circa la condotta in servizio di Emanuele Michieletti, l’ex primario da mercoledì agli arresti domiciliari con le accuse di violenza sessuale e atti persecutori nei confronti di alcune colleghe, almeno una decina tra dottoresse e infermiere. «Si sentiva intoccabile. Forte del suo carisma e consapevole di piacere, si atteggiava a padre-padrone ed era sempre circondato da alcune fedelissime, quasi avesse un harem», racconta ancora la lavoratrice. «Ho subito più volte molestie sgradite, ma mi sono ribellata». Rispetto agli atti sessuali che avvenivano nello studio del primario, la ricostruzione della nostra fonte combacia con quella fornita dalla polizia il giorno dell’arresto.