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Ragazzini si chiudono in bagno e non riescono a uscire

Sono stati liberati dai vigili del fuoco prontamente intervenuti verso le 13 a Rivergaro: stanno tutti bene

Redazione Online
|4 ore fa
I vigili del fuoco intervenuti sul posto- © Libertà
I vigili del fuoco intervenuti sul posto- © Libertà
1 MIN DI LETTURA
Intervento dei pompieri verso le 13 a Rivergaro, nei pressi del municipio, per tre ragazzini di tredici anni che si sono chiusi a chiave in bagno in casa e - secondo quanto è stato appreso - non sono più riusciti a uscire. Per fortuna, i vigili del fuoco li hanno prontamente liberati, in questo primo giorno di vacanza dopo l'ultima campanella scuola.  

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