Ragazzini si chiudono in bagno e non riescono a uscire

Intervento dei pompieri verso le 13 a Rivergaro, nei pressi del municipio, per tre ragazzini di tredici anni che si sono chiusi a chiave in bagno in casa e - secondo quanto è stato appreso - non sono più riusciti a uscire. Per fortuna, i vigili del fuoco li hanno prontamente liberati, in questo primo giorno di vacanza dopo l'ultima campanella scuola.