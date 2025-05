Raineri-Marcora, al Bosco della Speranza il ricordo di Riccardo Cerati

Ogni anno l'istituto Raineri-Marcora di Piacenza si ritrova al Bosco della Speranza per la cerimonia commemorativa dedicata agli studenti e ai docenti scomparsi. Questa volta purtroppo si è aggiunto alla lista il nome di una vittima di una tragedia recente, quello di Riccardo Cerati , scomparso ieri a soli 19 anni a causa di un incidente stradale . Frequentava la classe 4°AA professionale per l'agricoltura, è stato ricordato per essere un bravo studente con la passione per le moto, ha lasciato un vuoto enorme nei compagni di classe e in chi lo ha conosciuto. “Siamo stati ancora coinvolti in una tragedia e abbiamo rinnovato il dolore che ci aveva già attanagliato nel passato. Questa vuole essere una giornata per fare comunità, per stare insieme e rievocare il passato e su questo passato costruire il futuro. Riccardo era un ragazzo molto disponibile, un lavoratore e capace di fare gruppo nella sua classe”, lo ha ricordato così il dirigente scolastico Alberto Mariani. “L'ho avuto come studente per tre anni – ha aggiunto la docente di chimica Maria Rosaria Bianco – un ragazzo splendido e molto inserito nella sua classe, tanto che i suoi compagni sono tutti qui oggi. Ci piange il cuore”.