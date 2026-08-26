Rapinatore in monopattino prende di mira due Sale scommesse

Due rapine sono state messe a segno martedì sera fra le 21.30 e le 23 ad altrettante sale slot: Empire Club di via Emilia Pavese e l'Admiral di via Colombo.

Un doppio colpo per un bandito che aveva due pistole, poi rivelatesi perfette imitazioni di quelle autentiche. Il malvivente poco prima delle 22, ha rapinato l’Empire, che si trova in via Emilia Pavese all’altezza di barriera Torino, sparando due colpi verso il pavimento.

Subito dopo è salito sul suo monopattino, ha percorso via XXI Aprile, Barriera Milano, Barriera Roma ed è raggiunto la sala slot Admiral, dove è entrato poco prima delle 23, puntando la seconda pistola (l’altra l’aveva perduta nella precedente rapina) alla cassiera e riuscendo a rapinare circa 500 euro.

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