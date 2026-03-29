Riapre la Colla-Rompeggio. E Oppizzi è pronta al bis

Due anni fa era sembrato di sprofondare in un incubo già scritto. La paura, l’incredulità, quel senso di impotenza che solo chi vive la montagna sa cosa significhi quando la terra trema e le strade si sbriciolano. L’alluvione del 2023 aveva dato l’ennesima spallata alla viabilità di Ferriere, rendendo la strategica strada Colla-Rompeggio così insicura da decretarne la chiusura. Ieri, però, sotto il sole di primavera, quel “Come faremo?” che angosciava i residenti ha lasciato il posto a un liberatorio “Ce l’abbiamo fatta”.

Il taglio del nastro tricolore sulla nuova striscia d’asfalto lunga 120 metri è stato un sospiro di sollievo corale. Accanto alla sindaca Carlotta Oppizzi, la comunità si è ritrovata alla benedizione di un’opera senza la quale vivere in alta quota diventerebbe impossibile. Una giornata di festa che ha mostrato l’amministrazione comunale, compatta, ormai proiettata con decisione verso la ricandidatura per le imminenti elezioni di maggio.