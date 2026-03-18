Riapre la Via Emilia, anche il ministro Salvini domani mattina a Pontenure

Anche il ministro Matteo Salvini festeggia la riapertura della Via Emilia. Da domattina, giovedì 19, finalmente, la storica strada tornerà ad essere infrastruttura di collegamento. Il ponte sul Nure sarà nuovamente accessibile a tutti i tipi di veicoli. Dopo poco più di sei mesi, il tratto interrotto che costringeva ad usufruire percorsi alternativi diventerà percorribile.

Il manufatto, nella sua struttura esterna appare essere lo stesso, di fatto però vi è un impalcato del tutto nuovo che è stato allestito a maggior garanzia di sicurezza dei carichi che è tenuto a sopportare.

L’esecuzione dell’intervento, concluso nei tempi previsti, ha attirato l’attenzione del ministro alle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ovvero colui che si è impegnato per attivare la gratuità del pedaggio autostradale. A tal punto che giovedì 19 alle 10.30 il segretario della Lega sarà presente sul ponte del Nure in occasione della sua riapertura.

Brindano i pendolari e anche le attività commerciali tra Pontenure e Montale, che hanno pagato il blocco della circolazione, perdendo la continuità del passaggio degli utenti della strada, avranno finalmente modo di recuperare clienti. I centri urbani delle frazioni di Muradello e di Borghetto troveranno pace accusando meno il traffico automobilistico che le ha viste diventare corsie preferenziali per i pendolari che dalla val d’Arda dovevano raggiungere la città di Piacenza. Tutto tornerà come prima del 15 settembre 2025, ma - si spera - con un ponte più sicuro.