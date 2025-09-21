Ricerca scomparsi, fiuto da podio per i cani di Borgonovo

Il Centro cinofilo Val Tidone di Borgonovo ha brillato durante la finale nazionale del campionato italiano di mantrailing sportivo Cis a Lignano Sabbiadoro. Durante le gare di ricerca di persone scomparse, il fiuto dei cani addestrati a Borgonovo ha fatto centro. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Cecilia Maserati con la labrador Hope, vincitrici nella categoria MCIS 2 s/m, e Monica Sdraiati con la meticcina Luna, che si è imposta nella MCSI 3 s/m.

Ma non è tutto: Sdraiati ha ottenuto anche un prestigioso 3° posto con la labrador Athena, mentre Andrea Orsi con il labrador Sam ha completato la splendida giornata con un altro 3° posto. «Una giornata che premia il lavoro quotidiano degli atleti, il loro cane e l’istruttrice del centro Monica Sdraiati - dicono dal Centro di Borgonovo -, sempre più punto di riferimento per chi ama questa specialità, il mantrailing, e crede nel legame speciale tra cane e conduttore».