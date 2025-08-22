Friday, August 22

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Friday, August 22

Seguici

«Rifarei tutto su Cittadella, era l’unica strada possibile»

Intervista alla sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, dopo gli ultimi sviluppi della vicenda piazza Cittadella

Marcello Pollastri
Marcello Pollastri
August 21, 2025|6 ore fa
Tarasconi pollastri
Tarasconi pollastri
1 MIN DI LETTURA
Che Gps facesse ricorso sì, ma che lo facesse così in fretta il Comune non se lo aspettava. Lo ammette Katia Tarasconi spiegando che il contenzioso sarà lungo. E fa sapere: «Abbiamo appena depositato il memorandum con le nostre ragioni»
Dopo la presa di posizione politica di ieri, Libertà è tornata ad approfondire gli sviluppi giudiziari del caso di piazza Cittadella con questa conversazione con la sindaca Katia Tarasconi.
 L'INTERVISTA INTEGRALE DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA'

Gli articoli più letti della settimana