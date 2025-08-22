«Rifarei tutto su Cittadella, era l’unica strada possibile»

Che Gps facesse ricorso sì, ma che lo facesse così in fretta il Comune non se lo aspettava. Lo ammette Katia Tarasconi spiegando che il contenzioso sarà lungo. E fa sapere: «Abbiamo appena depositato il memorandum con le nostre ragioni»

Dopo la presa di posizione politica di ieri, Libertà è tornata ad approfondire gli sviluppi giudiziari del caso di piazza Cittadella con questa conversazione con la sindaca Katia Tarasconi.