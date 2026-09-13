Rifiuti, tra abbandoni e mancati ritiri: proteste da San Nazzaro a Castelvetro

La gestione dei rifiuti continua a creare problemi nella Bassa. A San Nazzaro di Monticelli gli abbandoni sono ormai quasi quotidiani, in particolare in via Granelli. Il consigliere di maggioranza Leonardo Benedusi chiede maggiore collaborazione ai cittadini e propone lavori socialmente utili per chi abbandona i rifiuti. Il Comune utilizza fototrappole, controllate dalla polizia locale, e si avvale delle guardie ecologiche volontarie. Allo studio anche una diversa collocazione dei cassonetti, eliminando quelli nelle zone più isolate.

A Castelvetro, invece, le opposizioni di “Castelvetro futura” e “Vivi Castelvetro” denunciano mancati e ritardati ritiri da parte di Iren, con conseguenti accumuli, nonostante l’aumento delle tariffe. La vicesindaca Barbara Rossi invita a segnalare i disservizi tramite l’app di Iren e ricorda che gli sfalci devono essere esposti negli appositi sacchi bianchi. Entro fine mese è atteso il cronoprogramma delle assemblee sulla raccolta puntuale.