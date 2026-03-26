Riqualificazione ex Acna, primo sì in commissione
L’area sarà utilizzata per diverse funzioni. La pratica approderà lunedì in consiglio
Gabriele Faravelli
|2 ore fa
L'area Ex Acna in fase di recupero
Ex Acna, ora la palla passa al consiglio comunale. La commissione consiliare 2 - assetto e utilizzazione del territorio del Comune di Piacenza - ha infatti approvato il progetto di riqualificazione dell’area compresa tra via Tramello, via Cantarana e via San Bartolomeo, illustrato dagli assessori Adriana Fantini e Matteo Bongiorni. Intervenuto nel dettaglio Bongiorni su ciò che riguarda ben 40mila metri quadrati oggetto di bonifica.
«Il risultato di quanto deciso è la realizzazione del parcheggio alberato su via Cantarana, mentre il parco verrà ottenuto nella zona verso le Mura. L’accesso al parcheggio è confermato da via Tramello angolo via San Bartolomeo, indicato come percorribile dalla Soprintendenza con una piantumazione di schermo rispetto alla strada. Il parcheggio sarà piantumato in tutti i suoi perimetri e la fase di bonifica ha dato modo di avere un’area che verrà utilizzata per diverse funzioni, una delle quali potrà essere l’area camper che ci hanno chiesto alcuni cittadini, ma ci potrà essere anche spazio per eventuali servizi pubblici e un chiosco. I tempi sono quelli previsti e penso si vada verso un risultato positivo».
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