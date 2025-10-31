Rissa in piazzale Libertà, anziana esasperata prende i ragazzi a secchiate d'acqua

Un gruppo di ragazzi che litigava in strada è stato colpito da una secchiata d'acqua lanciata da un'anziana residente esasperata, dal secondo piano di un palazzo in Piazzale Libertà, vicino alle case Acer.«Quei ragazzi stazionano qui tutto il giorno», racconta un residente anonimo. «Arriva gente in continuazione. Pensiamo siano clienti per droga». In zona c'è chi sospetta che possano essere legati a un traffico di stupefacenti: «Siedono sulle panchine interne al caseggiato, nascosti dalla strada». Qualcuno dei residenti conferma: «L'odore di hashish e marijuana lo riconosciamo. La polizia viene spesso, ma loro sono sempre qui. Quando litigano, la polizia torna».La situazione ricorda il passato: «Anni fa c'era un gruppo simile con un pitbull chiamato El Diablo. Poi sono spariti. Ora questi ragazzi sono molto giovani, numerosi e aggressivi. Molti residenti, soprattutto anziani, sono intimoriti».