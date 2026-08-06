Rissa tra giovani in centro, volano bidoni e sedie: due all'ospedale

Notte di violenza nel centro storico di Piacenza, dove una lite tra alcuni giovani è degenerata in una vera e propria rissa culminata con il lancio di bidoni della spazzatura, sedie e altri oggetti. L'episodio è avvenuto intorno alle 2.30 della notte tra martedì e mercoledì, richiamando l'attenzione di numerosi residenti.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato con un acceso scambio di insulti tra due gruppi di ragazzi. Nel giro di pochi minuti sarebbero arrivati altri giovani e la discussione si è trasformata in una colluttazione in strada. Coinvolta anche una ragazza, che sarebbe stata spintonata e fatta cadere a terra.

Un uomo intervenuto nel tentativo di riportare la calma è stato colpito con un pugno al volto. Soccorso dal 118, è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Anche una giovane è rimasta ferita in modo lieve.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia e un'ambulanza della Croce Bianca. All'arrivo degli agenti molti dei partecipanti si erano già allontanati. Sono in corso gli accertamenti per identificare i responsabili e ricostruire l'esatta dinamica della rissa.